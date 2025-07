Ex-lutador de UFC, cearense Godofredo Pepey é preso por violência doméstica nos Estados Unidos

Godofredo Pepey participou da primeira temporada do reality show "The Ultimate Fighter Brasil", exibido pela TV Globo em 2012, quando foi o vice-campeão da categoria peso-pena. Depois do reality, o cearense chegou a disputar 11 lutas no UFC, tendo cinco vitórias e seis derrotas como retrospecto. Após dispensa em 2018 e mais algumas lutas no MMA, o lutador, inclusive, já se candidatou para vereador em Fortaleza, no de 2024, mas não foi eleito.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto