Lutador cearense Godofredo Pepey morre aos 38 anos nos EUA

O lutador cearense Godofredo Castro de Oliveira, mais conhecido como Godofredo Pepey, de 38 anos, foi encontrado morto nesse domingo (9), na prisão onde era mantido na Flórida, Estados Unidos.

O falecimento acontece dias após o atleta ser julgado pela acusação de sequestro e violência doméstica contra a esposa, Samara Mello. Ele estava preso desde julho.

A morte foi confirmada pelo advogado da companheira de Pepey, Gaudenio Santiago, que detalhou que as autoridades norte-americanas não informaram a causa do falecimento.

Prisão nos EUA

O atleta cearense é acusado de agredir Samara e prendê-la na casa onde moravam juntos, em Deerfield Beach, na Flórida, em 29 de julho.

Ele também teria destruído o interior do imóvel e impedido que ela usasse o telefone para solicitar ajuda, conforme informações do portal ge.

Ele foi denunciado às autoridades e preso após vizinhos acionaram a Polícia em 30 de julho.

Na época, a vítima ficou sob acompanhamento da Fighting Foundation, fundação que auxilia lutadores e suas famílias em assuntos relacionados à educação, tratamentos e saúde mental.

Veja também Jogada Fortaleza tem três suspensos para o jogo contra o Atlético-MG na quarta-feira Jogada Condé celebra vitória sobre o Corinthians e mira competição internacional: 'Buscar pontuação maior'

Esposa diz ser alvo de acusações

Dias depois da prisão, Samara divulgou um desabafo e compartilhou uma imagem em que aparece com o rosto machucado, supostamente registrada após as agressões do companheiro.

"Quero dizer o que muitos jamais vão dizer: a violência doméstica é real no mundo dos esportes e, na comunidade de esportes de combate, ainda é um tabu que poucos têm coragem de mencionar. Não podemos mais fingir que isso não existe. A violência doméstica vem em muitas formas: física, emocional, mental, sexual e financeira e nenhuma delas é aceitável", escreveu na época.

Legenda: Lutador cearense foi preso na Flória após agredir a esposa e impedi-la de sair de casa. Foto: Reprodução/Instagram.

Nesse domingo, o advogado Gaudenio Santiago detalhou que a cliente está sendo acusada, "por pessoas próximas", de ser culpada pela morte do atleta.

"Samara é a única representante legal autorizada pelas autoridades americanas para a liberação e repatriação do corpo. Ela está profundamente abalada e ainda enfrenta acusações injustas neste momento tão doloroso", contou o representante.

"Peço respeito, responsabilidade e silêncio sensível até que as informações oficiais sejam divulgadas" completou.

Quem é Pepey

Pepey ficou conhecido pela participação na primeira temporada do reality show "The Ultimate Fighter Brasil", exibido pela TV Globo em 2012, quando foi o vice-campeão da categoria peso-pena.

Após o programa, o cearense chegou a disputar 11 lutas no UFC, tendo cinco vitórias e seis derrotas como retrospecto. Após dispensa da organização em 2018, Pepey registrou mais algumas lutas no MMA.

No passado, ele chegou a ser candidato a vereador em Fortaleza, pelo partido Republicanos, conquistando 77 votos. Com isso, não foi eleito para o cargo.