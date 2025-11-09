Condé celebra vitória sobre o Corinthians e mira competição internacional: 'Buscar pontuação maior'
Galeano marcou o gol da vitória alvinegra diante do Corinthians neste domingo
O Ceará venceu o Corinthians por 1 a 0 e ganhou presente em dobro. Além de encaminhar a permanência na Série A do Brasileiro, a equipe comandada por Léo Condé quebrou um tabu. O Alvinegro nunca tinha vencido o time paulista como visitante. Galeano marcou o único gol da partida realizada neste domingo (9), na Neo Química Arena. O treinador falou da importância da vitória também para a manutenção do clube na elite do futebol e projetou os próximos passos na competição.
“O foco é comemorar essa vitória expressiva contra o Corinthians, mas depois se preparar para tentar, quem sabe, contra o Inter, concretizar esses 45 pontos. Trabalhamos com essa pontuação alvo e, depois, com as rodadas restantes, buscar uma pontuação maior que pode, de repente, colocar o clube numa competição Internacional”, afirmou o treinador.
“Estamos muito focados em buscar os 45 pontos. Deixamos isso claro desde o início da temporada. Como falei com os atletas hoje, na preleção... A gente vai conversando com um e com outro no clube... Sempre as pessoas dizem: 'Poxa, professor, nos anos em que se salvou, sempre foi nas últimas rodadas'. Eu falei que não quero passar esse sofrimento, não. Então, vamos lutar para a gente tentar se garantir o quanto antes e termos uma margem para poder brigar por outras situações dentro da competição”, completou.
O Ceará nunca havia vencido o Corinthians fora de casa. Era nove partidas disputadas, com cinco vitórias do adversário e quatro empates. Com a vitória, o Alvinegro chegou aos 42 pontos. Para selar a permanência, a equipe alvinegra precisa de mais três pontos. O técnico celebra o resultado.
“Um dia especial, uma vitória muito expressiva. Tínhamos conseguido outras contra Cruzeiro, no Mineirão, e outra contra o São Paulo, no Morumbi. Mas com a atmosfera que a gente enfrentou hoje, o Corinthians bastante mobilizado, praticamente completo, a gente conseguiu fazer um trabalho muito consistente dentro do jogo, do começo ao fim, dentro daquilo que a gente propôs”, finalizou Condé.
O Vovô recebe o Internacional somente no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, em duelo da 34ª rodada do Brasileiro. A partida terá início às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.
