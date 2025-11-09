Corinthians x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de embalar no Brasileirão, o Ceará encara o Corinthians, neste domingo (9), às 16h, pela 33ª rodada da competição. Na zona intermediária da tabela de classificação, as equipes querem chegar no número mágico dos 45 pontos e sair da briga contra o rebaixamento nas últimas partidas. O confronto de alvinegros acontece na Arena do Corinthians, em Itaquera, São Paulo e tem transmissão ao vivo da TV Verdes Mares (Globo no Ceará).

O Ceará chega embalado depois de empatar aos 44 minutos do segundo tempo com o Fortaleza em 1 a 1, na última rodada. O resultado resguarda um tabu de 10 jogos sem derrota em Clássicos-Rei e deixa o Vovô mais próximo de garantir sua permanência na Série A. Antes disso, a equipe tinha batido o Fluminense por 2 a 0, em casa. O Alvinegro de Porangabuçu soma 39 pontos, 6 a mais que o Santos, primeiro time dentro da zona.

Com 42 pontos conquistados até aqui, o Corinthians está na intermediária da tabela da Série A. O time de Dorival Júnior chega para o confronto depois de perder por 2 a 1 para o Bragantino, fora de casa. A derrota para o Massa Bruta quebrou sequência de três vitórias que o Timão tinha na Série A e, para retomar o caminho dos resultados positivos, a equipe alvinegra conta com o apoio do seu torcedor em Itaquera.

PALPITES PARA CORINTHIANS X CEARÁ

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X CEARÁ

O confronto terá transmissão, com imagens, da TV Verdes Mares (Globo) e do Premiere. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO QUER EMBALAR

Com dois dias de preparação, o Ceará terá mudanças no time titular que foi repetido nos dois últimos duelos. Uma das baixas fica por conta do artilheiro da equipe na temporada, Pedro Raul, que, por força de contrato, não pode encarar o Corinthians. Além do camisa 9, Vina tomou o terceiro amarelo e cumpre suspensão automática na rodada.

A outra ausência fica por conta de Fernando Sobral, que sentiu lesão no tornozelo esquerdo ainda no primeiro tempo contra o Fortaleza, e não embarcou para São Paulo. O atleta está entregue ao departamento médico alvinegro. Ao todo, Léo Condé relacionou 23 jogadores para o duelo em Itaquera.

Depois do empate com o Fortaleza, Léo Condé ressaltou que pode fazer “rodagem” no time titular, tendo em vista o curto prazo de recuperação dos atletas, com apenas dois dias de preparação. O desgaste no Clássico-Rei e a maratona de partidas em cima da outra seriam os motivos para as mudanças na equipe de Porangabuçu.

Legenda: O Ceará foi derrotado pelo Corinthians no Castelão pela Série A Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

Com 30 gols marcados na competição, o artilheiro Pedro Raul marcou um terço dos gols da equipe na Série A. Ausente do confronto, a lista de gols pelo Vozão tem ainda Galeano com seis, seguido por Pedro Henrique que balançou as redes em quatro oportunidades na primeira divisão.

O Alvinegro de Porangabuçu tem o 10º aproveitamento como visitante no Brasileirão. A equipe de Condé somou 14 pontos em 16 duelos quando atuou fora de casa, com três vitórias, cinco empates e oito derrotas. Inclusive, os atletas do Vozão têm a missão de quebrar um tabu de nunca ter vencido o Corinthians, quando atuou em São Paulo, pela Série A.

CORINTHIANS COM BAIXAS

Diante do Ceará, o Corinthians também terá mexidas no seu time inicial. O volante Raniele sentiu lesão no músculo adutor da coxa direita na partida contra o Bragantino e é baixa contra o Ceará. O atleta saiu de campo ainda aos 24 minutos da primeira etapa.

Além do jogador lesionado, Dorival Júnior não pode contar com José Martínez, André Carrilo e Charles, que tomaram o terceiro amarelo e estão suspensos do duelo. Com isso, o Timão deve ter, no mínimo, duas mudanças em relação ao time que iniciou o duelo contra o Massa Bruta.

Outro que saiu de campo com desconforto na última partida, foi o meia-atacante Rodrigo Garro, mas foi descartada a lesão e o argentino encara o Ceará. Com mais de 31 jogos em sua segunda temporada pelo time do Parque São Jorge, o atleta soma dois gols e sete assistências.

Legenda: O Ceará não teve forças para pressionar o Corinthians Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

O trio ofensivo corintiano conta com Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. O último é o artilheiro da equipe na Série A com oito gols marcados, o atacante holandês que tem cinco e é seguido por Gui Negão com três bolas nas redes adversárias. Apesar disso, o jovem teve apenas 55 minutos jogados nas últimas quatro partidas.

O Corinthians tem o 10º melhor aproveitamento como mandante na Série A. O time somou 25 pontos em 15 partidas, conquistados com 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O time paulista foi superado em casa por Fluminense, Bragantino, Bahia e Flamengo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Felipe Longo (Hugo Souza); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Ryan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Fernando Sobral), Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Aylon. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | CORINTHIANS X CEARÁ

Local: Arena do Corinthians, em Itaquera-SP

Data: 09/11/25 (domingo)

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Árbitro Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Árbitro Assistente 2: Douglas Pagung (ES)

Quarto Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Árbitro de vídeo (VAR): Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)