Gabriel Lacerda tem contrato reativado com o Ceará e é integrado ao elenco

Com a abertura da janela de transferências, o zagueiro Gabriel Lacerda teve seu contrato com o Ceará oficialmente reativado. O nome do atleta apareceu no BID da CBF, nesta quinta-feira (11) e o defensor está apto a jogar pelo Vovô na Série B do Brasileiro.

Lacerda treina com o elenco alvinegro desde o começo da semana e segundo a comissão técnica está integrado ao elenco, sendo uma opção para Léo Condé. O zagueiro, portanto, vai ser aproveitado pelo Vovô, mas a diretoria não descarta negociá-lo se surgir algum time interessado.

O defensor retornou da Austrália após empréstimo porque o Sydney FC não exerceu a opção de compra. Ele já tinha retornado ao Brasil há algum tempo, mas precisou esperar a janela de transferências abrir para ganhar condições de jogo pelo Ceará.

Com a camisa alvinegra, Lacerda tem 132 jogos disputados e está no clube desde 2019. Ele tem 24 anos de idade e contrato com o Vovô até o fim de 2025. O Alvinegro detém 70% dos direitos econômicos do zagueiro.