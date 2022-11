Torcida brasileira tem músicas para torcer pela seleção na Copa do Mundo do Catar; veja quais são

Com a estreia marcada para o dia 24 contra a Sérvia, o Brasil conta com o apoio de seus torcedores dentro e fora dos gramados. Desde a chegada em Doha a seleção tem contato com a apaixonada torcida, pela cidade os fãs são parados para tirar fotos constantemente e tem chamado atenção por não serem apenas brasileiros. Um grupo de Indianos chegaram ao Catar para torcer para o Brasil no Mundial. Os torcedores tem músicas decoradas para expressar toda a sua torcida pela seleção.

Com letras que exaltam a trajetória estabelecida desde 1958, a torcida verde e amarela está mais que pronta para movimentar os estádios do Catar e dar uma força para a seleção. O música mais famosa é a "58 foi Pelé", onde tem listadas as cinco conquistas do Brasil no Mundial. A música também exalta o fato de a equipe canarinho ter sido a primeira tricampeã do torneio, triunfo que lhe rendeu a posse definitiva da Taça Jules Rimet.

A playlist dos torcedores deve se unir a cantos clássicos, como "sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor", enquanto a seleção brasileira busca o hexa.

LETRA DAS MÚSICAS DA PRINCIPAL TORCIDA ORGANIZADA DO BRASIL NA COPA: