Torcedor faz tatuagem de gol de Richarlison e atacante compartilha; veja foto

Um torcedor brasileiro fez uma tatuagem do gol marcado pelo atacante Richarlison, da Seleção Brasileira, na vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0, na última quinta-feira (24). Josué Júnior, de 19 anos, fez a tatuagem do lance do segundo gol na panturrilha na última sexta-feira (25). O atacante, que está no Catar para a disputa da Copa do Mundo, compartilhou a foto de Josué em seu perfil na rede social Instagram.

Legenda: Richarlison compartilhou o post no seu Instagram Foto: Reprodução / Instagram

“Te vi brilhar e crescer no futebol pelo meu clube de coração, e alguns anos depois brilhar e ver a história de um golaço ao vivo, e a cores! Não podia deixar de eternizar o momento, agora não vai ficar só na cabeça e sim na pele… Obrigado pelo excelente trabalho, @franart.tattoo!”, disse o torcedor em uma publicação nas redes sociais. Richarlison foi o autor dos dois gols da vitória do Brasil na estreia da Copa do Mundo.

SELEÇÃO BRASILEIRA SE PREPARA PARA O PRÓXIMO JOGO

Richarlison, de 25 anos, foi o grande destaque da primeira partida da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo. O jogador treina com o restante do grupo em preparação para o próximo jogo do Brasil no Mundial. Na próxima segunda-feira (28), a Amarelinha entra novamente em campo, desta vez para enfrentar a Suíça. A partida acontece no Estádio 974 e tem início marcado para às 13h, no horário de Brasília.