Roy Keane ironiza eliminação da Seleção Brasileira: 'Desperdiçaram toda energia dançando'

Após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo, o comentarista irlandês Roy Keane ironizou a Seleção Brasileira. Ele, que já havia criticado as danças dos jogadores nas comemorações dos gols, ironizou os comandados de Tite após cair nos pênaltis para Croácia.

"Não estou surpreso que o Brasil esteja fora da Copa do Mundo, eles desperdiçaram toda a sua energia dançando na Coreia do Sul".

Antes do fatídico jogo contra Croácia, Roy Keane já havia criticado a dança de Tite com os jogadores.

"Não entendo como um técnico pode dançar quando o jogo ainda está acontecendo, ele tem um técnico adversário a dez metros dele. O jogo é de respeito. Dance depois no vestiário ou na boate".

Quem é Roy Keane?

Ídolo do Manchester United e da seleção irlandesa, Roy Keane era um volante que atuou nos anos 90 e início do anos 2000. Conhecido pela raça em campo, ele também se envolveu em lances polêmicos, com direito a agressão a adversários.

Jogou na Copa do Mundo de 1994 pela sua seleção, mas ficou de fora da Copa do Mundo de 2002 por conta de uma desavença com o técnico da equipe irlandesa à época.