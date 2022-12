Irlandês Roy Keane volta a criticar Tite e danças do Brasil: 'dance no vestiário'

Ele não para. Após chocar a internet brasileira com declarações e críticas contra jogadores brasileiros e o técnico Tite, o ex-jogador da Irlanda e do Manchester United Roy Keane voltou a criticar os profissionais pela conduta, para ele imprópria, na partida contra a Coreia do Sul, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Keane alfinetou mais uma vez os brasileiros, relembrando que a 'dança' de Tite houvera ocorrido ainda com o jogo em andamento, o que, segundo ele, representou uma falta de respeito com o treinador adversário.

"Não entendo como um técnico pode dançar quando o jogo ainda está acontecendo, ele tem um técnico adversário a dez metros dele. O jogo é de respeito. Dance depois no vestiário ou na boate".

Expectativas altas no Brasil

Mesmo com o tom crítico com relação à Seleção Brasileira, Keane acredita que o time Canarinho tem tudo para passar de fase no confronto contra a Croácia, hoje, pelas quartas de final do torneio no Catar.

Para ele, o time de Tite e companhia deve passar, apesar do espírito de luta croata. Além disso, Keane acredita que a França elimina a Inglaterra, e Argentina e Portugal também avancem em seus confrontos.

Quem é Roy Keane?

Ídolo do Manchester United e da seleção irlandesa, Roy Keane era um volante que atuou nos anos 90 e início do anos 2000. Conhecido pela raça em campo, ele também se envolveu em lances polêmicos, com direito a agressão a adversários.

Jogou na Copa do Mundo de 1994 pela sua seleção, mas ficou de fora da Copa do Mundo de 2002 por conta de uma desavença com o técnico da equipe irlandesa à época.