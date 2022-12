Quando é o próximo jogo da Copa? Saiba quando o Mundial do Catar volta após pausa

A Copa do Mundo do Catar terá uma pausa após 17 dias consecutivos com jogos. Não haverá partidas do Mundial nesta quarta (7) e quinta-feira (8). A fase de grupos do torneio começou no último dia 20 de novembro e se estendeu até o dia 2 de dezembro, totalizando 13 dias e 48 jogos disputados. As oitavas de final começaram no dia 3 de dezembro e terminam nesta terça-feira (6), mas as quartas de final só começam no dia 9 de dezembro.

Esta será a primeira pausa nesta edição da Copa do Mundo. O período de dois dias sem jogos será aproveitado pelas seleções que se classificaram para as quartas de final para se prepararem para os confrontos decisivos, que definirão os quatro semifinalistas do Mundial. Neste momento, restam apenas três fases a serem disputadas até o término da competição internacional (quartas de final, semifinal e final, além da disputa de terceiro lugar).

QUANDO É O PRÓXIMO JOGO DA COPA?

Após a pausa, o primeiro jogo da Copa do Mundo do Catar será justamente da Seleção Brasileira. O Brasil entra em campo na próxima sexta-feira (9), às 12h de Brasília, para enfrentar a Croácia nas quartas de final do Mundial. O Brasil eliminou a Coreia do Sul nas oitavas de final, ao vencer os sul-coreanos por 4 a 1 na última segunda-feira (5). A Croácia eliminou o Japão nas oitavas, superando os japoneses nos pênaltis.

QUAIS SÃO OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA?