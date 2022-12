O Brasil está pronto para um desafio maior

A Canarinho foi incisiva, desde o instante inicial. Postura para espantar qualquer fantasma que lembrasse Camarões. Com cinco estrelas na camisa e muitas estrelas em campo, iniciou cedo a goleada. Vini abriu a guarda coreana (1 a 0), facilitando o desfile que veio depois com Neymar (2 x 0), Richarlison (3 x 0) e Paquetá (4 x 0). A Coreia aceitou a missão que lhe cabia: evitar um fracasso maior.

Na fase final, o Brasil, com extrema competência, administrou a vantagem. A Coreia fez um belo gol de Paik Seung-Ho e só. Nas várias substituições feitas por Tite, destaque para o veterano Daniel Alves, que entrou muito bem e quase marcou, de voleio, um golaço.

Agora é encarar a Croácia, atual vice-campeã do mundo. A Croácia tem qualidade, máxime com jogadores que fazem a diferença como Modric e Perisic. Em Copas do Mundo tem dado trabalho ao Brasil. Em 2006, no Estádio Olímpico de Berlim, o Brasil ganhou por 1 a 0. Em 2014, no Itaquerão, o Brasil venceu por 3 a 1, mas a Croácia foi muito prejudicada pela arbitragem. A Canarinho é favorita. Tem tudo para vencer. Mas, por via das dúvidas, treinar cobrança de pênalti não faz mal a ninguém. Motivo simples: o goleiro Livakovic está lá...

Iluminado

Há dias em que uma estrela resolve brilhar mais, resplandecer mesmo. Assim foi a do goleiro da Croácia, Livakovic. Não é comum um goleiro pegar três pênaltis numa decisão de vaga por tiros diretos da marca do pênalti. Pois Livakovic pegou três pênaltis. E despachou o Japão. Tornou-se o herói do jogo e entrou para a história das Copas. Creio que o feito é inédito em Copas do Mundo.

Taffarel

Brasil e Holanda fizeram uma das semifinais da Copa da França em 1998. Empate no tempo normal (1 x 1) e na prorrogação (0 x 0). Na decisão por pênaltis, Taffarel pegou dois pênaltis e garantiu o Brasil na grande final. Ele foi o herói do jogo no Estádio Velódromo, em Marseille. Eu estava lá, cobrindo a Copa para a Verdinha. Inesquecível. Imaginem pegar três pênaltis.

Também pegou três

Ceará e Fortaleza decidiram nos pênaltis o primeiro turno do Campeonato Cearense de 1999. O goleiro do Ceará, Jefferson, pegou três pênaltis e garantiu o título de campeão do primeiro turno para o Vozão. Jefferson, ovacionado, saiu de campo como herói do jogo, claro. E, no final, do certame, também se sagrou campeão cearense pelo Vozão. Feito inesquecível.

Decisão

Hoje, Marrocos e Espanha decidem quem passará às quartas de final. O jogo será às 12 horas. Estou torcendo pela classificação do Marrocos, embora reconheça a superioridade espanhola. Na outra decisão, às 16 horas, Portugal e Suíça se enfrentam. Portugal tem Cristiano Ronaldo para fazer a diferença. Minha torcida é pela seleção portuguesa.