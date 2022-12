Neymar tem avanço na recuperação da entorse e diz à comissão técnica do Brasil que está 'zerado'

O atacante Neymar Júnior está avançando na recuperação da entorse no tornozelo sofrido na estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia. Segundo o jornal O Globo, o camisa 10 da Seleção Brasileira comunicou à comissão técnica que 'está zerado' da lesão.

Desde à lesão, Neymar tem feito tratamento intensivo com a fisioterapia para voltar a disputar a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (30), realizou trabalhos na piscina. Apesar do avanço na recuperação, o atacante desfalcará o Brasil nesta sexta-feira (2) contra Camarões, em duelo que marca o encerramento da fase de grupo.

A pretensão da comissão técnica é utilizar Neymar Júnior no mata-mata. Caso a Seleção Brasileira avance às oitavas de final na liderança do Grupo G, o Brasil entrará em campo na segunda-feira (5).