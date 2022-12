Mbappé iguala Messi e supera Pelé, CR7 e Maradona em recordes de Copa do Mundo

Mbappé brilhou mais uma vez na Copa do Mundo do Catar. Diante da Polônia, nas oitavas de final deste domingo (4), o jovem atacante francês marcou duas vezes na vitória por 3 a 1. Assim, ele chegou a 9 tentos marcados no torneio, passando Cristiano Ronaldo e Maradona. Além disso, tornou-se artilheiro isolado desta edição e ultrapassou Pelé em outro número.

Ele se tornou o primeiro jogador a marcar 9 gols em Copas do Mundo com menos de 24 anos. Com a mesma idade, o Rei Pelé já havia marcado sete no torneio. Outros que também alcançaram o número foi James Rodríguez (6) e o húngaro Gyula Zsengellér.

No Catar, Mbappé acumula cinco gols. Ele marcou na goleada contra a Austrália (1), contra a Dinamarca (2) e diante da Polônia (2). Além disso, tem duas assistências. Giroud, Messi, Cody Gapko, Rashford e Morata somam três tentos marcados nesta edição.

Mbappé participou do Mundial de 2018, quando a França conquistou o bicampeonato. Naquele ano, o atacante marcou quatro vezes. Com os cinco já somados em 2022, ele igualou Messi, que também tem 9, e ultrapassou CR7, Maradona e outros grandes jogadores, como Rivaldo, Leônidas da Silva e Rudi Voller, em número de gols no Mundial. Estes marcaram oito vezes.

Com os dois gols diante da Polônia, o camisa 10 agora é o segundo maior artilheiro da França em Mundiais. Ele é superado apenas por Just Fontaine, que tem 13 tentos.

A França no próximo sábado, em jogo das quartas de final do torneio. O duelo será às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt. O adversário sairá do jogo entre Inglatera e Senegal.