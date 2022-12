Lukaku dá soco em banco de reservas após eliminação da Bélgica na Copa do Mundo; veja vídeo

O atacante belga Romelu Lukaku foi flagrado dando um murro no banco de reservas do Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, após o término da partida entre Croácia e Bélgica, realizada no início da tarde desta quinta-feira (1º). O duelo entre as duas seleções europeias terminou empatado em 0 a 0, mas o resultado eliminou a Bélgica, que fica pelo caminho na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

VEJA O VÍDEO:

O atacante de 29 anos entrou na partida após o intervalo e mudou a situação da Bélgica na partida. Ele protagonizou as principais chances de sua seleção no duelo, mas desperdiçou três chances claras de gol. Voltando de lesão, Lukaku não foi titular em nenhuma partida desta edição da Copa do Mundo. Na estreia, diante do Canadá, o jogador sequer entrou em campo. Contra Marrocos, foram nove minutos em campo.

SITUAÇÃO DO GRUPO DA BÉLGICA

Após as três rodadas da fase de grupos do Grupo F, a Bélgica somou quatro pontos. Em três jogos, a Bélgica venceu um jogo, perdeu outro e empatou mais um. Marrocos, com sete pontos, e Croácia, com cinco, foram as seleções classificadas do grupo para as oitavas de final do Mundial. Além da Bélgica, o Canadá também foi eliminado.