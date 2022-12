Foto de Messi com taça da Copa do Mundo é a mais curtida da história do Instagram

A postagem de Messi celebrando o tricampeonato mundial se tornou a postagem mais curtida da história do Instagram. A imagem do camisa 10 ultrapassou a marca de 60 milhões de likes nesta terça-feira (20), superando o post com a imagem de um ovo na rede social.

A brincadeira iniciou em 2019, com o intuito de estabelecer um recorde na plataforma. O perfil 'world_record_egg', verificado no Instagram, só tem uma publicação, a do ovo, que soma mais de 56 milhões de curtidas. O recorde anterior era em uma publicação da empresária Kylie Jenner, com 18 milhões.

Na postagem de Messi, o meia-atacante da Seleção Argentina comemora a realização do sonho de conquistar a Copa do Mundo. A argentina venceu a França nos pênaltis, em jogo no último domingo.

Aos 35 anos, Lionel, além de capitanear os argentinos rumo ao título, terminou o Mundial do Catar na vice-artilharia, com sete gols, sendo eleito o Bola de Ouro do torneio.

VEJA A POSTAGEM: