Fortaleza treina em Rosário e inicia preparação para jogo do Brasileirão; veja logística

O Fortaleza realiza na tarde desta quinta-feira (15) um treino em Rosário (ARG), em preparação para a partida contra o RB Bragantino, pela Série A do Brasileirão. A equipe permanece na cidade argentina após o empate com o Rosario Central pela Sul-Americana.

Após o treino desta tarde, a delegação do Tricolor do Pici embarca em voo fretado com destino à cidade de São Paulo (SP). Na sexta-feira (16), o elenco será comandado por Vojvoda em um treino de apronto em Atibaia (SP).

Legenda: Fortaleza empata com Rosario Central fora de casa pela Sul-Americana Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

RB Bragantino e Fortaleza entram em campo no próximo sábado (17), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), para disputar a 23ª rodada da Série A do Brasileirão 2024.

O retorno da delegação do Leão para Fortaleza (CE) se dará apenas no domingo (18), quando o elenco desembarca na capital cearense, no período da manhã.