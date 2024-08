Veja brasileiros que se despediram dos Jogos Olímpicos em Paris 2024

Os Jogos Olímpicos de Paris ficaram marcados por quebra de recordes e grandes momentos do esporte mundial. A delegação brasileira, pela primeira vez, foi formada em sua maioria por mulheres. Além disso, conseguiu pódios inéditos e viu Rebeca Andrade, da ginasta, se tornar a maior medalhista nacional na história da competição. No entanto, o evento também marcou a despedida de grandes nomes do esporte do Brasil da disputa, como Marta, Thaisa, Bia Ferreira e Rafael Silva.

Legenda: Marta se despediu dos Jogos Olímpicos e da seleção brasileira em Paris. Foto: Alexandre Loureiro/COB

A Rainha Marta, eleita seis vezes melhor jogadora de futebol do mundo, anunciou a despedida da seleção brasileira e da competição olímpica em Paris. A camisa 10 da seleção comandada por Arthur Elias subiu ao pódio para celebrar a terceira medalha de prata na competição. Ela também conquistou Atenas 2004 e Pequim 2008.

Legenda: Thaís, medalhista de bronze com a seleção brasileira de vôlei nos Jogos de Paris. Foto: Miriam Jeske/COB

Quem também se despediu foi a central Thaisa, do vôlei feminino. A jogadora de 37 anos ajudou o time a conquistar o bronze e selou uma carreira vitoriosa na seleção. Além do terceiro lugar em Paris, ela conquistou dois ouros com a seleção comandada por Zé Roberto. Ela se junta a outras cinco atletas a terem conquistado três pódios olímpicos: Fofão, Marta, Mayra Aguiar e Rebeca Andrade.

Legenda: Bia Ferreira, medalhista de bronze nos Jogos de Paris. Foto: Alexandre Loureiro/COB

Bia Ferreira deixou o boxe olímpico após conquistar o bronze na capital francesa. A brasileira se tornou a primeira atleta do país a garantir dois pódios na modalidade. Bia, que disputou na categoria até 60kg, levou a prata nos Jogos de Tóquio, em 2020.

Legenda: Rafael Silva, o Baby, ao lado de Leonardo Gonçalves e Guilherme Schimidt. Foto: Miriam Jeske/COB

Rafael Silva, o Baby, também anunciou a aposentadoria das disputas nos Jogos Olímpicos. O atleta do judô na categoria +100kg foi eliminado na primeira luta em Paris, mas conquistou o bronze inédito na disputa por equipes. Aos 37 anos, esta foi a quarta Olimpíada do atleta, que tem outros dois bronzes (Londres 2012 e rio 2016).

O Brasil volta a disputar medalhas, desta vez nos Jogos Paralímpicos. O evento será realizado entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro, também na capital francesa.