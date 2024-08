Show no Castelão modifica logística de jogo do Ceará na Série B; veja detalhes

Um show no estacionamento da Arena Castelão no próximo sábado (17), às 19h, provocará alterações na logística do Ceará para a partida contra o Mirassol, pela Série B do Brasileirão 2024, marcada para a mesma data do show, às 17h. O Festival das Antigas, que ocorrerá na área externa do estádio, está previsto para começar às 19h.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, haverá uma redução na quantidade de vagas de estacionamento disponíveis para a partida por conta da realização do show. Apenas o estacionamento coberto estará à disposição dos torcedores que forem ao jogo.

Legenda: Torcedores do Ceará na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha/SVM

Ainda segundo o clube, isso representa uma “redução de 2 mil vagas em relação aos jogos em que todo o estacionamento fica disponível”. O total de vagas disponíveis para os torcedores que forem ao jogo será de 1,5 mil.

Ceará e Mirassol entram em campo no próximo sábado (17), às 17h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 21ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.