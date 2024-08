Lamine Yamal, astro da Espanha, visita pai no hospital após briga com facadas em Barcelona

Lamine Yamal, jogador do Barcelona, visitou o pai no hospital nesta quinta-feira (15). Mounir Nasraoui foi internado após ter sido esfaqueado no dia anterior na cidade de Mataró, a 30k da capital catalã.

Depois de participar de um treinamento durante a manhã, o atacante recebeu apoio dos colegas de equipe e foi ao Hospital Germans Trais i Pujol visitar o pai.

O pai do atleta segue internado. Ele apresentou ferimentos em graus diferentes de gravidade, mas não correr risco de morte. Três pessoas suspeitas da agressão foram detidaas.

YAMAL CRESCEU EM MATARÓ



O jovem atacante do Barcelona foi criado na cidade de Mataró, em Rocafonda, um bairro humilde. Yamal, ao comemorar seus gols, faz um gesto representando os número 304, que são os últimos dígitos do código postal de Mataró (08304).

O local, porém, é formado por muitos imigrantes, que representam metade da população. Por conta disso, Rocafonda é alvo de ataques da extrema direita espanhola, e Mounir Nasraoui, pai de Yamal, é um dos defensores do bairro. Em maio do ano passado ele chamou integrantes do partido VOX, da extrema direita, de racistas e a polícia foi acionada.