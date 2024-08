Flamengo x Bolívar: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo recebe o Bolívar nesta nesta quinta-feira (15) pelas oitavas de final da Libertadores. O confronto acontece às 21h30 (de Brasília) no Estádio Maracanã.

As duas equipes voltam a se enfrentar na competição após ficarem no mesmo grupo na 1ª Fase. Pelo Grupo B, o time boliviano foi líder com 13 pontos, e o Fla 2º com 10. Cada time venceu em casa, com o Bolívar superando o Flamengo por 2 a 1 em La Paz, com o time carioca goleando no Maracanã por 4 a 0.

Por ter terminado a 1ª Fase atrás do Bolívar, a decisão será em La Paz, no Hernando Siles, no dia 22, às 21h30.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN e Disney+

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite

BOLÍVAR

Lampe; Jesús Sagredo, Orihuela, José Sagredo e Fernández; Justiniano, Vaca e Saucedo; Velásquez (Yomar Rocha), Paz e Oviedo. Técnico: Flavio Robatto

FICHA TÉCNICA - FLAMENGO X BOLÍVAR



Data e horário: quinta-feira, 15 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: ESPN e Disney+

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Horacio Ferreiro (URU)VAR: Carlos Orbe (EQU)