Boca Juniors x Cruzeiro: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Boca Juniors e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (15) pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto acontece às 21h30 (de Brasília) no Estádio La Bombonera, na Argentina.

Os donos da casa chegam para a partida sem perder em casa há quase um ano. O último revés dos hermanos em seus domínios aconteceu em outubro de 2023 por 2 a 0 para o River Plate.

O time comandado por Diego Martínez ainda não conseguiu convencer. Apesar de ter passado pelo Independiente del Valle, a equipe não encanta no Campeonato Argentino e ocupa a 15º colocação. Acredita-se que o duelo contra os brasileiros vá decidir o futuro do técnico do clube argentino.

Já o Cruzeiro ainda não perdeu nenhuma partida na competição e chega com três vitórias e três empates. No Campeonato Brasileiro Série A o time mineiro está na sexta posição, com 36 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Paramount+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Boca Juniors: Romero; Advíncula, Figal (Cristian Lema), Medel (Marcos Rojo) e Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Brian Aguirre e Kevin Zenón; Cavani e Miguel Merentiel. Técnico: Diego Martínez.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon (Kaiki); Lucas Romero, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

FICHA TÉCNICA | BOCA JUNIORS X CRUZEIRO

Competição: Oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Data: 15 de agosto, quinta-feira.

Local: Estádio La Bombonera, na Argentina.

Horário: 21h30 (de Brasília).