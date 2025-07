Fortaleza tem interesse em português Renato Paiva como novo treinador

A diretoria do Fortaleza definiu um novo alvo no mercado para assumir o comando técnico: o português Renato Paiva, ex-Botafogo. O clube mantém contato com o profissional em busca do substituto para o argentino Juan Pablo Vojvoda, demitido na última segunda (14). A informação foi divulgada pelo Futebolês e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Com 55 anos, o treinador está livre no mercado desde a saída do Botafogo há duas semanas. Chegando para substituir o compatriota Arthur Jorge em 2025, foi desligado após a eliminação para o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, nas oitavas de final, quando perdeu por 1 a 0, nos acréscimos, nos EUA. Ao longo da campanha do Mundial, ficou marcado pela vitória alvinegra diante do Paris Saint-Germain (PSG), ainda pela fase de grupos.

Legenda: Renato Paiva foi demitido do Botafogo após eliminação na Copa do Mundo de Clubes da Fifa Foto: Vitor Silva / Botafogo

Ao todo, foram 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas - aproveitamento de 56,5%. No futebol brasileiro, Renato Paiva também trabalhou no Bahia em 2023, onde registrou 49 partidas. Na carreira, também acumula experiência em clubes como Benfica-POR, Independiente Del Valle-EQU, Toluca-MEX e León-MEX.

O nome ganha força no Pici após recusas de outros alvos no mercado. Os demais nomes consultados para a função foram o argentino Luis Zubeldía, ex-São Paulo, e Tite, com passagens por Flamengo e Seleção Brasileira, mas a dupla declinou do convite. O argentino Ramón Díaz também foi procurado, mas já tinha acerto verbal com o Olímpia-PAR.