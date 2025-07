Alvo do Fortaleza, Ramón Díaz mantém acerto com Olímpia

O argentino Ramón Díaz não será o técnico do Fortaleza. Apesar da procura do clube cearense, o staff do treinador, em contato com o Diário do Nordeste, ressaltou que há um acerto verbal com o Olímpia-PAR e vai manter essa decisão.

Assim, a diretoria tricolor segue no mercado em busca de um substituto para Juan Pablo Vojvoda, demitido do cargo na última segunda-feira (14). A gestão deseja um nome com experiência na Série A e no trabalho com estrangeiros, visto o perfil do elenco tricolor, que conta com 10 atletas gringos.

Com 65 anos, Ramón Díaz está livre no mercado desde a saída do Corinthians. Na atuação recente, o comandante ajudou a equipe paulista e o Vasco em campanhas contra o rebaixamento no Brasileirão.

Os demais nomes consultados para a função foram o também argentino Luis Zubeldía, ex-São Paulo, e Tite, com passagens pelo Flamengo e Seleção Brasileira, mas a dupla declinou do convite.

Deste modo, o Fortaleza segue sob o comando do interino Léo Porto, auxiliar permanente do profissional e técnico do Sub-20. O próximo duelo é sábado (19), às 16h, na Arena Castelão, contra o Bahia, pela Série A.