Fortaleza disputa Ramón Díaz com Olímpia (PAR) e faz oferta salarial maior

O Fortaleza está em uma disputa com o Olímpia-PAR pela contratação do técnico Ramón Díaz. O argentino tinha negociações avançadas com o clube paraguaio, mas a oferta do Tricolor do Pici foi mais alta e pode mudar o destino do treinador.

O Diário do Nordeste conversou com dirigentes do Olímpia, que afirmaram ainda tratar com Ramón, mas sabem da concorrência forte do clube cearense, devido a um valor mais alto oferecido.

Informações de jornalistas da Rádio Ñandutí, do Paraguai, dão conta que a proposta do Olímpia representa apenas 40% do que o Leão colocou na mesa do técnico argentino. Isso significa, portanto, que o Tricolor pretende pagar mais que o dobro do que os paraguaios ofereceram a Ramón Díaz.

O técnico argentino é o plano A do Fortaleza para substituir Juan Pablo Vojvoda, que se despediu do elenco tricolor com a torcida presente no Pici na tarde desta terça-feira (15).

Sem trabalhar desde abril, quando foi demitido do Corinthians, Ramón tem atuado no futebol brasileiro desde 2023. Ele também tem passagem pelo futebol paraguaio, quando comendo o Libertad e a seleção do Paraguai.

