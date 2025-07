Fortaleza procura técnico Luis Zubeldía, que recusa proposta

O Fortaleza tentou a contratação do técnico argentino Luis Zubeldía, mas a oferta foi recusada. O profissional de 44 anos estava livre no mercado desde a saída do São Paulo em junho. A informação foi divulgada pelo ge. Assim, a diretoria segue em busca de um substituto para Juan Pablo Vojvoda.

Zubeldía chegou ao time paulista em 2024 e se despediu após 85 jogos, com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Apesar de avançar na Libertadores e na Copa do Brasil, o desempenho no Brasileirão pesou em prol da decisão: agora, por exemplo, o São Paulo está na 15ª colocação, com 12 pontos.

Com um alto número de estrangeiros no elenco e dentro da zona de rebaixamento, o Fortaleza busca um nome com experiência na Série A e que ainda consiga trabalhar bem com atletas sul-americanos.

Assim, o clube segue com foco em outros alvos. O argentino Ramón Díaz, com passagens por Vasco e Corinthians, também foi procurado, mas o Leão disputa a contratação com o Olímpia, do Paraguai.