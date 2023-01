Fortaleza tem 11 estrangeiros no clube para a temporada de 2023; veja lista

O Fortaleza investiu no mercado sul-americano e ampliou o número de estrangeiros no clube para a temporada de 2023. Para além do elenco, a gestão também trouxe profissionais para a comissão técnica, que segue com o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, de contrato renovado até 2024.

No momento, o clube possui 11 estrangeiros. São nove argentinos.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "Os jogadores estrangeiros que vem ao Brasil têm que se adaptar rapidamente à cultura, à vida e ao futebol. Acho que temos jogadores com capacidade para isso e minha conversa com eles é comentar minha própria experiência. Eu também sou estrangeiro, mas já sinto que se há trabalho, compromisso, boa convivência e humildade necessária, o jogador estrangeiro será muito bem recebido e pode fazer seu trabalho de uma forma muito legal".

A perspectiva representa uma ampliação das opções do departamento de futebol, fugindo do cenário convencional do mercado nacional. Além disso, a chegada de ‘gringos’ também significa uma maior internacionalização da marca, em movimento paralelo às participações em torneios da Conmebol.

Estrangeiros no Fortaleza em 2023

Comissão Técnica

Técnico: Juan Pablo Vojvoda (ARG)

Auxiliar: Gastón Liendo (ARG)

Auxiliar: Nahuel Martínez (ARG)

Preparador Físico: Luiz Azpiazu (ARG)

Preparador de Goleiros: Santiago Piccinini (ARG)

Psicólogo: Christian Rodríguez (MEX)

Elenco

Emanuel Brítez (ARG)

Tomás Pochettino (ARG)

Lucero (ARG)

Silvio Romero (ARG)

Brayan Ceballos (COL)

Legenda: Vojvoda renovou contrato com o Fortaleza até o fim de 2024 Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Regra da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) limita o uso de jogadores estrangeiros em competições nacionais. Hoje, há uma restrição da entidade que permite apenas cinco gringos relacionados por partida.

O trecho está no artigo 42 do Regulamento Geral de Competições da CBF: “Os Clubes poderão relacionar nas súmulas de cada partida até 5 (cinco) atletas estrangeiros, excepcionados os registrados como refugiados que, para efeitos das competições coordenadas pela CBF, equiparam-se aos atletas nacionais, sem nenhuma restrição de direito”, diz trecho.

O regimento se aplica em torneios como Campeonatos Estaduais, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A. Em eventos internacionais, como Sul-Americana e Libertadores, a Conmebol não restringe o uso de estrangeiros.

No momento, o Fortaleza pode relacionar todos os estrangeiros do elenco em cada jogo. Caso o time contrate mais um gringo, Vojvoda precisará cortar um atleta por partida, em eventos locais, regionais e nacionais.