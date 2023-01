Vojvoda defende invencibilidade entre Estadual e Copa do Nordeste pelo Fortaleza; veja marca

O Fortaleza segue com 100% de aproveitamento em 2023 após cinco jogos. No momento, disputando o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, o time cearense defende o título das duas competições e mais: a invencibilidade do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

Desde que chegou ao clube cearense, em 2021, o treinador nunca perdeu nenhuma partida entre as duas competições. Naquele ano, não participou da Copa do Nordeste, mas se sagrou campeão cearense. Já durante 2022, o comandante venceu o Estadual e o Nordestão pela equipe leonina.

Ao todo, são 28 partidas. No recorte geral, soma 22 vitórias e seis empates nos respectivos torneios.

O próximo desafio para ampliar a marca é quarta-feira (1º), contra o Atlético-CE, pelo Estadual. A bola rola às 20h45, no estádio Presidente Vargas (PV). Um detalhe: Vojvoda já se tornou o 5º treinador com mais jogos na história do Leão, com 126 partidas - o líder é Moésio Gomes, com 229.

Invencibilidade de Vojvoda pelo Fortaleza

Legenda: O meia argentino Tomás Pochettino garantiu a vitória do Fortaleza contra o Barbalha no último domingo (29) Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

Copa do Nordeste (2023)

Fortaleza 2x0 Campinense

Fortaleza 1x0 Sergipe

Campeonato Cearense (2023)

Fortaleza 2x0 Iguatu

Fortaleza 1x0 Caucaia

Barbalha 1x2 Fortaleza

Copa do Nordeste (2022)

Fortaleza 5x0 Sousa

Floresta 0x2 Fortaleza

Fortaleza 1x1 Ceará

Náutico 2x2 Fortaleza

Botafogo-PB 1x1 Fortaleza

Fortaleza 3x1 Bahia

Altos-PI 1x1 Fortaleza

Fortaleza 2x0 CRB

Fortaleza 5x1 Atlético-BA

Fortaleza 2x0 Náutico

Sport 1x1 Fortaleza

Fortaleza 1x0 Sport

Campeonato Cearense (2022)

Fortaleza 1x0 Pacajus

Pacajus 0x5 Fortaleza

Ferroviário 0x1 Fortaleza

Fortaleza 2x1 Ferroviário

Caucaia 0x0 Fortaleza

Fortaleza 4x0 Caucaia

Campeonato Cearense (2021)

Crato 1x6 Fortaleza

Ceará 0x2 Fortaleza

Fortaleza 6x0 Icasa

Fortaleza 6x0 Atlético-CE

Fortaleza 0x0 Ceará