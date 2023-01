Vojvoda supera César Morais e se isola como 5° treinador com mais jogos pelo Fortaleza; veja lista

O técnico Juan Pablo Vojvoda superou o ex-treinador César Morais, conhecido como "Guri" do futebol cearense, e se tornou o 5° dirigente com mais jogos à frente pelo Fortaleza. Na vitória tricolor contra o Barbalha por 2 a 1, o argentino alcançou a marca de 126 partidas pelo clube leonino.

O argentino, de 48 anos, figura no TOP-5 de treinadores com mais jogos pelo Tricolor do Pici na história. A lista é liderada pelo ex-jogador e treinador Moésio Gomes, com 229 partidas à frente do Fortaleza. Rogério Ceni, ídolo do clube, com 153, e Caiçara, com 149 jogos, completam o TOP-3. Ferdinando Teixeira, com 139, ocupa a 4ª colocação.

Vojvoda chegou ao Fortaleza em 4 de maio de 2021. Pelo clube, conquistou o Campeonato Cearense (2x) e a Copa do Nordeste, além de conduzir o Tricolor do Pici a duas Taça Libertadores da América e à semifinal da Copa do Brasil.

O treinador argentino tem vínculo com o clube até 2024. Caso cumpra o contrato, Vojvoda poderá se tornar o treinador com maior número de jogos na história do Fortaleza.

VEJA LISTA DE TREINADORES COM MAIS JOGOS NA HISTÓRIA DO FORTALEZA

Moésio Gomes - 229 partidas Rogério Ceni - 153 partidas Caiçara - 149 partidas Ferdinando Teixera - 139 partidas Juan Pablo Vojvoda - 125 partidas