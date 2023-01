Fortaleza é o clube com maior número de patrocinadores da Série A pelo 4º ano consecutivo

O Fortaleza Esporte Clube foi o time da Série A com o maior número de patrocinadores em 2022. O levantamento é da empresa IBOPE Repucom, que manteve o Tricolor do Pici no topo da lista pelo 4º ano consecutivo. Ao todo, a equipe cearense teve 20 parcerias durante a última temporada.

Dos demais participantes do Brasileirão, os clubes com mais patrocínios foram: Ceará (16), Juventude (14) e Atlético-MG (14). No total, 159 investidores estamparam logomarcas em uniformes da 1ª divisão nacional.

Marcelo Paz. Presidente do Fortaleza “Trabalhamos com um departamento especializado para a captação de patrocinadores. O Fortaleza não quer rentabilizar apenas o uniforme de jogo, mas também capitalizar placas de campo e outras propriedades do clube”.

Segundo a pesquisa, mais da metade dos acordos seguiu de 2021 para 2022. Por outro lado, as ativações pontuais, comuns em jogos decisivos e transmissão em TV Aberta, caíram mais de 58%.

Patrocínio do Fortaleza em 2023

Na projeção orçamentária para 2023, o Fortaleza estima arrecadar R$ 15,5 milhões através dos patrocinadores. O documento indica receita bruta total de R$ 208 milhões no ano vigente.

“A injeção na receita ajuda no planejamento financeiro da temporada. Nos jogos com maior apelo, as propriedades comerciais ficam ainda mais valorizadas e o interesse dos investidores também aumenta. Como são casos esporádicos, o Fortaleza não trabalha com metas para este tipo de patrocínio. Por outro lado, é importante ressaltar a prioridade pela captação de parcerias permanentes e duradouras, que proporcionam mais garantias”, afirmou Paz.

No calendário, a equipe disputa cinco competições sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda. Além da Série A, o Fortaleza disputa o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Libertadores.