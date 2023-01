Fortaleza divulga boletim atualizado de jogadores no departamento médico; confira

O Fortaleza venceu o Barbalha em jogo da 3ª rodada do Campeonato Estadual. O clube, no entanto, não contou com a participação do recém-contratado João Ricardo. O goleiro e outros dois jogadores estão no Departamento Médico. O último boletim foi divulgado neste domingo (29).

João Ricardo chegou a estrear pela equipe na partida contra o Caucaia, também pelo Cearense. No entanto, o goleiro apresentou uma lesão no músculo adutor da coxa direita e desfalcou o time.

Além dele, Emanuel Brítez também se recupera. O jogador teve uma concussão após choque com o goleiro Dida, no jogo contra o Sergipe, pela Copa do Nordeste. O zagueiro cumpre protocolo de recuperação.

Já o atacante Moisés, machucado no duelo contra o Iguatu, está na fase de pós-operatório. Ele realizou cirurgia para corrigir fratura do 5º metatarso do pé direito. A previsão de recuperação é de 60 a 90 dias.

O Tricolor do Pici entra em campo novamente nesta quarta-feira (1), quando encara o Atlético Cearense em mais uma rodada do estadual.