Fortaleza vence Barbalha com gol no acréscimos na Arena Romeirão

O Fortaleza venceu mais uma no Campeonato Cearense. O Tricolor de Aço venceu o Barbalha por 2 a 1 na Arena Romeirão, na tarde deste domingo (29). O gol da vitória do Leão saiu aos 47 minutos do 2º tempo, marcado por Pochettino.

Com o resultado, O Tricolor de Aço chegou aos 9 pontos, com 100% de aproveitamento. O Leão está na liderança do Grupo A com 9 pontos. Já o Barbalha, ainda não pontuou.

O próximo compromisso leonino no jogo será na quarta-feira (1), contra o Atlético Cearense, às 20h45 no estádio Presidente Vargas, pela 4ª rodada.

O jogo

O Fortaleza começou o jogo pressionando, levando perigo desde o início, em jogadas de tentativas Romero e Ronald.

Foi quando aos 10 minutos, o Leão abriu o placar, após boa jogada coletiva, com Sammuel aproveitando passe de Lucas Esteves para fazer 1 a 0 e seu primeiro gol como profissional.

Legenda: O jovem Sammuel abriu o placar para o Fortaleza no Romeirão Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

Mantendo a posse de bola, o Leão chegou de novo aos 14 minutos, em finalização de Hércules que Lyon defendeu.

No minuto seguinte, Romero teve a chance, mas ele girou e mandou pra fora.

Na primeira chance do Barbalha, aos 18 minutos, Romário soltou a bomba e o goleiro Fernando Miguel espalmou!

Na sequência, após cobrança de escanteio, João Neto desviou de cabeça e mandou pra fora.

Após o sustos, o Leão tentou ir para cima, mantendo a pressão e acertou o travessão aos 41, em finalização de Romero após passe de Hércules

Foi quando aos 44 minutos, Romário recebeu lançamento de João Neto, e foi derrubado por Habraão dentro da área. Na cobrança do pênalti, Eduardo bateu bem e empatou o jogo.

Legenda: O Leão teve muita dificuldade em criar jogadas ao longo da partida no Romeirão Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

Gol no fim

Na etapa final de jogo, o Leão voltou pressionando, mas errava demais na construção das jogadas.

Mesmo com as entradas de Thiago Galhardo e Pochettino, o time de Vojvoda tinha dificuldade para criar.

Apenas na reta final do jogo as chances voltaram a aparecer, com Pochettino acertando a trave aos 38 e Pikachu perdeu gol feito aos 40.

Foi quando aos 47 minutos, o Leão marcou o segundo. Após grande jogada de Romarinho, Galhardo deu bela assistência para Pochettino mandar para as redes.

Legenda: Pochettino marcou nos acréscimos e deu a vitória ao Fortaleza Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

Após o gol, Romarinho ainda teve chance de ampliar mas mandou por cima.

E no último minuto, João Neto ainda teve uma chance para o Barbalha na bola parada, mas mandou pra fora.

Barbalha x Fortaleza | Como foi o tempo real

ESCALAÇÕES

Barbalha |

Lyon, Eduardo, Rogério, Charles, Dudu Caririaçu; Zé Preto, Cachorrão, Renatinho, Romarinho; João Neto, Dalvan. Técnico: Roni Araújo.

| Lyon, Eduardo, Rogério, Charles, Dudu Caririaçu; Zé Preto, Cachorrão, Renatinho, Romarinho; João Neto, Dalvan. Roni Araújo. Fortaleza |

Fernando Miguel, Tinga, Habraão, Titi, Lucas Esteves, Ronald, Caio Alexandre, Hércules,

Sammuel, Pedro Rocha e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

BARBALHA X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Romeirão

Data: 29/01/23 (domingo)

Horário: às 17h (de Brasília)

Árbitro: Dênis Garcês

Assistentes: Anderson Rodrigues e Wellington Furtado