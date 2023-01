Moisés passa por cirurgia após lesão no pé direito e desfalcará Fortaleza por até três meses

O atacante Moisés realizou cirurgia nesta quarta-feira (18) após fraturar o quinto metatarso do pé direito na vitória do Fortaleza contra o Iguatu na estreia do Campeonato Cearense. O prazo de recuperação está estipulado entre 60 e 90 dias.

A lesão aconteceu aos 43 minutos do 1° tempo após dividida. O atleta foi substituído por Thiago Galhardo. Após o confronto, Moisés foi flagrado com bota ortopédica.

Moisés será acompanhado pelo departamento médico do Fortaleza durante a recuperação.

Veja comunicado do Fortaleza

"Na partida contra o Iguatu, realizada no último sábado (14), pela estreia do Campeonato Cearense, o atleta Moisés sofreu um trauma no pé direito após uma dividida.

Após avaliação, foi evidenciada uma fratura no quinto metatarso e ficou decidido um tratamento cirúrgico. A cirurgia foi realizada com sucesso na manhã desta quarta-feira (17) e o atleta já inicia o período de recuperação que deve ser, aproximadamente, de 60 a 90 dias.

Moisés segue sua recuperação sob supervisão do Departamento Médico do Clube."