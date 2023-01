Zagueiro faz post polêmico envolvendo lesão do atacante Moisés, do Fortaleza, e se desculpa

No duelo entre Fortaleza e Iguatu, no último sábado, (14), o atacante do Leão, Moisés, saiu de campo machucado após levar um pisão no pé. O atacante ficou sob cuidados do departamento médico tricolor e posteriormente foi flagrado com uma bota ortopédica e muletas.

Legenda: Moisés flagrado com bota ortopédica e muletas Foto: Reprodução

Moisés foi motivo de brincadeira nas redes sociais do jogador Max Oliveira, do Iguatu. Na publicação, Max Oliveira repostou uma imagem do duelo entre os dois jogadores, acompanhado da frase "Olha o cerol", seguido de risadas.

Legenda: Zagueiro Max Oliveira se pronuncia nas redes sociais após post polêmico envolvendo atacante Moisés Foto: Reprodução/Max Oliveira

Ainda ontem (16), o zagueiro chegou a divulgar uma nota de esclarecimento. "Eu como atleta jamais desejaria o mal pra qualquer outro companheiro de profissão", escreveu.