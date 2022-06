Fortaleza estreia no Brasileirão de Aspirantes contra o Paysandu; veja calendário

A Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela do Brasileirão de Aspirantes 2022 nesta quarta-feira (15). Com novo formato, o torneio passou por revisão técnica e orçamentária nesta temporada. Ao todo, 16 clubes participam da competição que terá início no dia 30 de junho. O Fortaleza disputa o torneio. Já o Ceará optou por não integrar o torneio.

O Leão chegou até a semifinal em 2021, mas acabou eliminado pelo Ceará. O Tricolor do Pici chega sob comando do técnico Léo Porto.

PARTICIPANTES

Grupo A: Brasil-RS, Criciúma, Grêmio e Paraná

Grupo B: Juventude, Ponte Preta, Red Bull Bragantino e Vila Nova

Grupo C: Botafogo, Fluminense, Náutico e Sport

Grupo D: CSA, Cuiabá, Fortaleza e Paysandu

FORMATO

Os 16 clubes serão divididos em quatro grupos com quatro equipes cada. No próprio grupo, os times se enfrentam em confrontos de turno e returno. Avançam para as quartas de final os dois melhores colocados de cada grupo.

Então, os clubes se enfrentam na fase mata-mata em duelos de ida e volta. Daí sairão os finalistas. O campeão será definido em jogo único, previsto para o dia 25 de setembro.

A maioria dos atletas participantes será de nascidos a partir de 1999. A exceção é de até quatro jogadores com mais de 23 anos por jogo, limitando-se a até oito atletas nascidos a partir de 2003.

Caso algum time não queira participar do campeonato, os clubes têm até o dia 17 de junho para informar a entidade.

CALENDÁRIO E SISTEMA DE DISPUTA

1ª Fase (30/6 a 11/8): Quatro grupos com quatro equipes cada, que se enfrentam em ida e volta dentro da própria chave.

2ª Fase (25/8 a 1/9): Quartas de final disputadas em ida e volta

3ª Fase (8/9 a 15/9): Semifinais disputadas em ida e volta

4ª Fase (25/9) - Final em jogo único

TABELA DE JOGOS DO LEÃO

30/6 (quinta-feira)

15h: Paysandu x Fortaleza - Curuzu

15h: Paysandu x Fortaleza - Curuzu 07/04 (quinta-feira)

15h: Fortaleza x CSA - CT Ribamar Bezerra

15h: Fortaleza x CSA - CT Ribamar Bezerra ​14/07 (quinta-feira)

15h: Fortaleza x Cuiabá - CT Ribamar Bezerra

15h: Fortaleza x Cuiabá - CT Ribamar Bezerra 28/07 (quinta-feira)

16h: Cuiabá x Fortaleza - A definir

16h: Cuiabá x Fortaleza - A definir 04/08 (quinta-feira)

15h: CSA x Fortaleza - A definir

15h: CSA x Fortaleza - A definir 11/08 (quinta-feira)

Fortaleza x Paysandu - CT Ribamar Bezerra

Confira a tabela completa aqui.

