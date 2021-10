Fortaleza x Ceará pelo Brasileirão de Aspirantes: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

Em busca de uma vaga na final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Fortaleza e Ceará se enfrentam pela semifinal da competição nacional neste domigo (10), às 15h (horário de Brasília), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O vencedor do Clássico-Rei enfrentará o vencedor de Grêmio x Avaí na decisão.

No duelo de ida, vitória do Ceará por 1 a 0, com gol de Hélio Borges. O resultado quebrou uma invencibilidade de 14 jogos do Tricolor do Pici na competição. Desta forma, a equipe de Daniel Azambuja garante classificação com uma vitória ou um empate. Derrota por um gol de diferença leva a disputa para as penalidades.

inter@

Caso se classifique à final, o Alvinegro de Porangabuçu será o 2° clube a disputar a grande decisão consecutivamente - o Internacional chegou às finais do Campeonato Brasileiro de Aspirantes em 2017, 2018 e 2019. Em 2020, o Ceará sagrou-se campeão ao vencer o Vila Nova na Cidade Vozão.

A equipe de Léo Porto, por sua vez, busca chegar à final pela primeira vez na história.

Ficha técnica

Fortaleza x Ceará - semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes

Local: CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE)

Data: 10/10/2021 (domingo)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE)

Transmissão: elevensports.com