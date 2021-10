Copa no Qatar pode ser a última de Neymar pela Seleção: 'não sei se terei mais condições de cabeça'

Neymar revelou, em entrevista publicada neste domingo (10), que a disputa internacional de Qatar, em 2022, pode ser sua última participação em uma Copa do Mundo. O jogador considera a pressão psicológica no futebol para a decisão, mas ressalta o desejo desde a infância de vencer a competição com a camisa da Seleção Brasileira.

O atleta, de 29 anos, compartilhou a posição sobre o campeonato mundial no documentário Neymar Jr & The Line of Kings, produzido pelo streaming esportivo DAZN: “acho que é minha última Copa do Mundo”, surpreendeu.

Neymar Júnior Jogador Eu encaro como a minha última porque eu não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com meu país

O esforço na preparação para a Copa marcada para o próximo ano também é motivado como forma de “realizar o meu sonho desde pequeno e espero poder conseguir”, como destacou o jogador. Neymar atua pelo Paris Saint-Germain Football Club.

DESTAQUE INTERNACIONAL

Neymar está como o único brasileiro entre os indicados à Bola de Ouro da Revista France Football, com premiação marcada para o dia 29 de novembro.

O atleta ficou em 3º lugar na lista da Forbes sobre os maiores salários de jogadores de futebol com ganhos totais avaliados em US$ 95 milhões, salário de US$ 75 milhões e patrícinio de US$ 20 milhões.