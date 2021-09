Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar: confira os jogadores com os maiores salários do mundo

O mercado da bola da temporada de 2021 foi considerado histórico. Estrelas do futebol mundial mudaram de clubes, como Lionel Messi (PSG) e Cristiano Ronaldo (Manchester United). Assim, a revista de economia Forbes atualizou o ranking dos maiores salários de atletas na modalidade.

Os astros ocupam o pódio ao lado do atacante brasileiro Neymar, também do PSG. No top-10 houve um acréscimo de 2,6% nos valores totais em comparação ao último ano esportivo, em fortuna estimada em US$ 585 milhões. Confira os mais bem pagos, segundo a Forbes.

Top-10 maiores pagamentos do futebol mundial, segundo a Forbes:

1º - Cristiano Ronaldo

Idade: 36

País: Portugal

Time: Manchester United

Ganhos totais: US$ 125 milhões

Salário: US$ 70 milhões

Patrocínio: US$ 55 milhões

Legenda: O atacante português Cristiano Ronaldo é considerado um dos ídolos do Manchester United Foto: Oli Scarff / AFP

Com cinco bolas de ouro na Fifa, o atacante português retornou ao Manchester United na atual temporada e reassumiu a primeira posição, apesar dos 36 anos de idade. O jogador recebeu mais de US$ 1 bilhão em ganhos na carreira, o primeiro atleta de esporte coletivo com a referida marca.

2º - Lionel Messi

Idade: 34

País: Argentina

Time: Paris Saint-Germain

Ganhos totais: US$ 110 milhões (PSG)

Salário: US$ 75 milhões

Patrocínio: US$ 35 milhões

Legenda: Lionel Messi é o novo reforço do PSG para a temporada de 2021-2022 Foto: AFP

Recordista de bolas de ouro na Fifa, com seis premiações, e apontado como maior ídolo da história do Barcelona, o argentino precisou deixar o clube espanhol por causa de uma crise econômica na instituição. No PSG, receberá menos que no possível contrato do Barça, mas fica na 2ª posição.

3º - Neymar

Idade: 29

País: Brasil

Time: Paris Saint-Germain

Ganhos totais: US$ 95 milhões

Salário: US$ 75 milhões

Patrocínio: US$ 20 milhões

Legenda: Neymar chegou ao Paris Saint-Germain em 2017 e renovou contrato com a equipe até 2025 Foto: FRANCK FIFE / AFP

Único brasieliro no Top-10, Neymar renovou contrato com o PSG até 2025 e ganhou uma valorização. Em salário, por exemplo, tem valor similar ao de Messi e até maior que o de CR7. Em busca do sonhado título da Liga dos Campeões pelo PSG, pode se valorizar mais com patrocínio.

4. Kylian Mbappe

Idade: 22

País: França

Equipe: Paris Saint-Germain

Ganhos totais: US$ 43 milhões

Salário: US$ 28 milhões

Patrocínio: US$ 15 milhões

Legenda: O atacante Mbappe é uma das estrelas da França e do Paris Saint-Germain (PSG) Foto: AFP

Campeão do mundo pela França e apontado como um dos possíveis Bola de Ouro no futuro, o francês é jovem e está entre os maiores pagamentos do planeta. Os valores poderiam até ser maiores se tivesse aceitado a renovação do PSG - o contrato atual acaba em julho de 2022.

5. Mohamed Salah

Idade: 29

País: Egito

Time: Liverpool

Ganhos totais: US$ 41 milhões

Salário: US$ 25 milhões

Patrocínio: US$ 16 milhões

Legenda: O egípcio Mohamed Salah vive grande fase da carreira no Liverpool Foto: divulgação / Liverpool

Uma das estrelas do Liverpool, o craque do Egito é o único africano no Top-10 de pagamentos da Forbes. Com quebra de recordes na Premier League, tem peso importante na luta contra a xenofobia no Velho Continente, principalmente em prol da maior aceitação aos mulçumanos no esporte.

6. Robert Lewandowski

Idade: 33

País: Polônia

Time: Bayern de Munique

Ganhos totais: US$ 35 milhões

Salário: US$ 27 milhões

Patrocínio: US$ 8 milhões

Legenda: O atacante Lewandowski é a principal estrela da Polônia Foto: AFP

Atual melhor do mundo, o atacante polonês é o grande astro do Bayern de Munique. Com marcas expressivas dentro de campo, também foi eleito o Chuteira de Ouro da Europa, um troféu para o artilheiro da temporada. O contrato atual na Alemanha é encerrado no ano de 2023.

7. Andres Iniesta

Idade: 37

País: Espanha

Time: Vissel Kobe

Ganhos totais: US$ 35 milhões

Salário: US$ 31 milhões

Patrocínio: US$ 4 milhões

Legenda: Iniesta é um dos maiores ídolos do futebol espanhol Foto: AFP

Uma das lendas do futebol espanhol, ídolo no Barcelona e herói da Copa do Mundo da Espanha, o veterano jogador tem o principal pagamento do futebol asiático na reta final da carreira. No Japão, ajudou o Vissel Kobe a vencer a SuperTaça pela primeira vez na história em 2020.

8. Paul Pogba

Idade: 28

País: França

Time: Manchester United

Ganhos totais: US$ 34 milhões

Salário: US$ 27 milhões

Patrocínio: US$ 7 milhões

Legenda: O volante Pogba é titular da seleção da França e do Manchester United Foto: divulgação / FFF

Mais um dos craques da geração francesa que conquistou a Copa do Mundo de 2018, o volante Pogba tem um dos principais salários do Manchester United. No auge da forma física, possui contrato próximo do fim do clube francês, mas pode renovar e subir no ranking.

9. Gareth Bale

Idade: 32

País: Reino Unido

Time: Real Madrid

Ganhos totais: US$ 32 milhões

Salário: US$ 26 milhões

Patrocínio: US$ 6 milhões

Legenda: O atacante Bale busca reencontrar o espaço no Real Madrid Foto: Uefa

O galês chegou ao Real Madrid para retomar o projeto de galáticos ao lado de Cristiano Ronaldo. Com a saída de CR7, tentou assumir o protagonismo, mas não teve sequência e foi emprestado. De volta ao clube, segue como um dos principais salários do time espanhol.

10. Eden Hazard

Idade: 30

País: Bélgica

Time: Real Madrid

Ganhos totais: US$ 29 milhões

Salário: US$ 26 milhões

Patrocínio: US$ 3 milhões

Legenda: Hazard foi a principal contratação do Real Madrid na temporada de 2019 Foto: AFP

Um dos grandes nomes da geração belga, Hazard fez história no Chelsea e chegou ao Real Madrid para ser a nova imagem do momento pós-Cristiano Ronaldo. O atacante, no entanto, acumulou lesões e ainda não entregou o esperado, mas segue entre os principais salários do time.