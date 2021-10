Colômbia x Brasil pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A Seleção Brasileira visita a Colômbia, neste domingo (10), em Barranquilla , em jogo atrasado da 5ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A partida será disputada às 18 horas no Estádio Metropolitano de Barranquilla.

O Brasil lidera as eliminatórias Sul-Americanas com folga e está cada vez mais próximo da classificação para a Copa. São 9 vitórias em 9 jogos, com 100% de aproveitamento e 27 pontos na tabela. A Colômbia é a 5ª colocada com 14 pontos, zona de repescagem.

Onde Assistir

Rede Globo (TV Verdes Mares) e SporTV.

Calendário

A partida contra a Colômbia será a segunda de uma série de 3 rodadas seguidas pelas Eliminatórias, com a Seleção Brasileira podendo praticamente garantir sua presença na Copa de 2022. Após o duelo com os venezuelanos vencido por 3 a 1 sem jogar bem, o Brasil pega os Cafeteros neste domingo, e o último adversário desta rodada tripla será o Uruguai, no dia 14 na Arena da Amazônia, em Manaus, às 21h30.

Legenda: Mesmo sem jogar bem, o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 1 em Caracas na última quinta-feira e conquistou na 9ºvitória em 9 jogos nas eliminatórias Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Para a partida, o Brasil deve ir a campo com modificações, já que conta com o retorno de sua principal estrela: Neymar. Ele cumpriu suspensão diante da Venezuela e retorna. Assim, Gabriel Jesus deve voltar para a reserva.

O duelo contra a Colômbia será especial para Neymar, que a 114 jogos pela Seleção, ultrapassando Pele e Djalma Santos, e se isolando como o quinto jogador que mais vestiu a amarelinha.

Mais Mudanças?

Mas outras mudanças não podem ser descartadas, já que Raphinha e Antony entraram muito bem contra a Venezuela. Tite lembrou os dois e Arthur Cabral, revelado pelo Ceará e convocado pela 1ª vez, tiveram trabalhos táticos específicos para mudar a característica do time. O treinador afirmou que as mudanças deram certo para o Brasil sair da apatia para a vitória.

Tite Técnico da Seleção Brasileira de Futebol Tivemos alguns jogadores que tiveram dois trabalhos táticos. Raphinha, Antony, Arthur (Cabral). E esses momentos servem pra botar na arena! Bota na arena para jogar! Eu estava falando com o Juninho antes, é isso que estamos fazendo. Nossa campanha tem alguns desses momentos. E há oscilações, e elas são do jogo. Tem que ser cascudo para saber que estava perdendo o jogo e se manter concentrado, com as peças que entram e dão a contribuição técnica

Na Colômbia

Pelo lado da Colômbia, o time comandado pelo técnico Reinaldo Rueda chega em momento de bastante confiança. Vindo de 5 jogos sem derrota dentro da competição, a equipe busca vencer dentro de casa para se consolidar dentro da parte de cima da tabela de classificação.

Para a partida, o Colômbia deve ir a campo com o mesmo time que empatou com o Uruguai, fora de casa, pelo placar de 0x0. Borré e Falcão Garcia formarão mais uma vez a dupla de ataque do time.

Prováveis Escalações

Colômbia

Ospina; Medina, Mina, Cuesta e Mojica; Luis Díaz, Uribe, Barrios e Cuadrado; Borré e Falcão Garcia. Técnico: Reinaldo Rueda.

Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Gérson, Lucas Paquetá e Éverton Ribeiro; Neymar e Gabigol.. Técnico: Tite

Ficha Técnica

Competição: Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo

Data: 10 de outubro de 2021

Horário: 18 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano de Barranquilla

