Veja os 30 finalistas do prêmio Bola de Ouro 2021; Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar na lista

A conceituada revista “France Football”, responsável pelo prêmio Bola de Ouro, entregue ao melhor jogador da temporada, revelou nesta sexta-feira (8) os 30 jogadores finalistas que disputarão a premiação. A cerimônia será realizada no dia 29 de novembro, no Théâtre du Chatelet, teatro de Paris.

Premiado em 2019, o atacante Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, busca sua 7ª conquista. O atleta, de 34 anos, é o maior vencedor da Bola de Ouro. Concorrente direto do argentino, o português Cristiano Ronaldo também figura entre os 30 finalistas.

O brasileiro Neymar Jr. também figura na lista. Ele é o único representante do país entre os 30 finalistas.

Na temporada passada (2020-2021), em virtude da pandemia da Covid-19 e o cancelamento de alguns campeonatos, como a Ligue 1 (Campeonato Francês), a revista optou por não realizar a premiação. Vale ressaltar que a France Football esteve ligada à FIFA até 2016. Após o rompimento, o veículo optou por seguir realizando a tradicional solenidade de premiação.

Legenda: Atacante do Paris Saint-Germain (PSG), o brasileiro Neymar Jr. está entre os 30 finalistas do prêmio Bola de Ouro 2021 da revista France Football Foto: Divulgação / France Football

Domínio das equipes inglesas

O atual campeão da UEFA Champions League, o Chelsea foi o time que mais recebeu indicações de jogadores ao prêmio. O zagueiro César Azpilicueta, os volantes N’Golo Kanté e Jorginho, o meio-campista Mason Mount e o atacante Romelu Lukaku estão entre os indicados do clube inglês.

Vice-campeão da principal competição europeia, o Manchester City teve quatro atletas indicados, dentre eles o belga Kevin De Bruyne. Completam a lista o zagueiro Rúben Dias e os atacantes, Phil Foden, Riyad Mahrez e Raheem Sterling.

Ao todo, as equipes inglesas cederam à premiação da France Football 14 atletas. Jogadores do Manchester United (Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes), Liverpool (Mohamed Salah) e do Tottenham (Harry Kane) também foram comtemplados na lista.

Legenda: Jorginho, Mohamed Salah, César Azpilicueta e Romelu Lukaku estão entre os 14 atletas que disputam à Premier League e foram indicados ao prêmio Bola de Ouro 2021 da revista France Football Foto: Divulgação / France Football

Confira todos os indicados à Bola de Ouro da revista France Football

Riyad Mahrez (Manchester City)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Mason Mount (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham)

Gianluigi Donarumma (Milan / Paris Saint-Germain)

Karim Benzema (Real Madrid)

Raheem Sterling (Manchester City)

Nicolò Barella (Inter de Milão)

Lionel Messi (Barcelona / Paris Saint-Germain)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Pedri (Barcelona)

Luka Modric (Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Rúben Dias (Manchester City)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Simon Kjaer (Milan)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Jorginho (Chelsea)

Mohamed Salah (Liverpool)

César Azpilicueta (Chelsea)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Gerard Moreno (Villarreal)

Phil Foden (Manchester City)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

