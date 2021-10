Sob olhares de Vojvoda e T. Nunes, Ceará vence Fortaleza pela semifinal do Brasileiro de Aspirantes

O Ceará saiu na frente na disputa por uma vaga na final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde deste domingo (3), o Alvinegro venceu o Fortaleza por 1 a 0, no CT Cidade Vozão, em Itaitinga, e construiu vantagem na semifinal da competição. O atacante Hélio Borges foi o autor do único gol do jogo.

Agora, o Vovô, que busca o bicampeonato, já que foi campeão em 2020, joga pelo empate na partida de volta, que será disputada no próximo domingo (10), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), às 15 horas. O vencedor do Clássico-Rei enfrentará Avaí ou Grêmio na decisão. O time gaúcho venceu o primeiro jogo por 2 a 1, em Florianópolis.

VEJA MAIS Jogada Ceará 1 x 0 Fortaleza pelo Brasileiro de Aspirantes: fim de jogo

Técnicos de olho

Legenda: Tiago Nunes, técnico do Ceará, esteve acompanhando o jogo Foto: Thiago Gadelha/SVM

A partida teve a presença dos dois treinadores do elenco principal. Tiago Nunes, do Ceará, e Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, estiveram acompanhando o duelo in loco.

Os dois fizeram anotações e observaram jogadores que podem ser aproveitados nos times principais. No caso do Ceará, Tiago Nunes teve a chance de ver em campo atletas que são do profissional, mas estão jogando pouco na Série A do Campeonato Brasileiro, como os volantes William Oliveira e Pedro Naressi, além do atacante Yony González.

No lado do Fortaleza, Vojvoda viu principalmente os jovens jogadores, tendo em vista que poucos nomes do elenco profissional fazem parte do time de Aspirantes. O goleiro Max Wallef e o volante Pablo são algumas das exceções e estiveram em campo.

Legenda: Vojvoda esteve assistindo o jogo e fez anotações Foto: Thiago Gadelha/SVM

O JOGO

Legenda: Partida foi muito truncada; Hélio Borges foi o autor do único gol do jogo Foto: Thiago Gadelha/SVM

Como era de se esperar, a partida foi marcada por muito equilíbrio. Cientes de que esta era apenas a primeira metade no duelo de 180 minutos, os dois times mantiveram cautela e arriscaram pouco no primeiro tempo.

O Fortaleza teve os ataques mais perigosos, inclusive colocando bola na trave do goleiro André Luiz, mas acabou desperdiçando as oportunidades, enquanto o Ceará pouco criou.

Na segunda etapa, o Vovô teve postura diferente e passou a ocupar mais o campo ofensivo, oferecendo mais perigo ao goleiro Max Wallef.

Até que, aos 24 minutos, o lateral-direito Natan Masiero fez ótima jogada, foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Hélio Borges, que encheu o pé e mandou uma bomba. A bola ainda tocou no travessão e estufou a rede, sem chances de defesa para o goleiro leonino.

Com a vantagem no placar, o Ceará passou a administrar o jogo e adotou postura mais defensiva, enquanto o Fortaleza se lançou ao ataque em busca do empate, que quase veio no último lance do jogo. Aos 53 minutos, João Paulo acertou a trave e por pouco não decretou a igualdade na primeira partida.

No fim, comemoração alvinegra pelo resultado e pela vantagem construída.

Legenda: Jogadores do Ceará comemoraram demais a vitória Foto: Thiago Gadelha/SVM