Ceará x Fortaleza pelo Brasileiro de Aspirantes: assista ao vivo

Ceará e Fortaleza fazem neste domingo (3), um confronto histórico pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Os eternos rivais iniciam a melhor de dois jogos por uma vaga na final da competição, com o jogo de ida acontecendo hoje na Cidade Vozão, no CT do Ceará, em Itaitinga (CE), às 15 horas.

O duelo de volta será no dia 10, no CT Ribamar Bezerra, Maracanaú (CE), às 15 horas. O vencedor do Clássico-Rei enfrenta Avaí ou Grêmio na decisão. O Vovô luta pelo bi-campeonato, já que foi campeão em 2020.

Assista ao vivo

Escalações

Ceará: André Luiz, Natan, Jefferson, Alan, Alessandro, W. Oliveira, Pedro Naressi, Marco Antônio, Hélio Borges, Yoni González e Cristiano. Técnico: Daniel Azambuja

Fortaleza: Max Walef, Vitor, Diguinho, Habraão, João Paulo, Nathan, Pablo, Wandson, Thiaguinho, Hercules e Clisman. Técnico: Léo Porto

Campanhas

Para chegarem até as semifinais, alvinegros e tricolores fizeram campanhas de destaque nas fases anteriores.Na 1ª Fase, o Leão foi líder do Grupo B com 22 pontos, com 7 vitórias e um empate. O Alvinegro foi 3º do Grupo A com 9, com 3 vitórias e 5 derrotas.

Na 2ª Fase, O Tricolor voltou a ser líder, com 18 pontos no Grupo D, com 6 vitórias e 100% de aproveitamento. O Vozão foi 2º do Grupo C, com 10 pontos, com 3 vitórias, um empate e duas derrotas.

Pelo regulamento do Brasileiro de Aspirantes, não há vantagem para a equipe de melhor campanha. Em caso de empate em pontos ganhos, o desempate será definido pelo maior saldo de gols. Persistindo o empate, a vaga será definida nos pênaltis.