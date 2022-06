Marcelo Boeck vê evolução no Fortaleza: "conquistamos 5 pontos nos últimos três jogos"

O Fortaleza embarcou no início da tarde desta terça-feira (14) para Florianópolis, onde enfrenta o Avaí, na Ressacada, na quinta-feira (16), às 19 horas. E antes do embarque, o goleiro Marcelo Boeck concedeu entrevista, comentando a fase tricolor.

"Lógico se eu falar de resultado, em posição na tabela, a gente queria estar muito melhor, muito mais mais acima. Mas se pararmos para pensar, conquistamos 2 pontos nas 8 primeiras rodadas, e nos últimos 3 jogos, fizemos 5 pontos. Lógico, precisamos muito mais, em busca disso que vamos vamos encarar. Esperamos voltar de viagem com 3 pontos. O Avaí é o foco, e temos que manter esta evolução, este equilibrio defensivo, para que a gente crie as oportunidades e sair com o resultado positivo".