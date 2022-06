CBF reconhece erro em pênalti não marcado para o Fortaleza contra o Goiás e árbitro é afastado

A CBF reconheceu erro de arbitragem em pênalti não marcado a favor do Fortaleza no jogo contra o Goiás, no Brasileirão. O duelo válido pela 10ª rodada terminou em 1 a 1, mas poderia ter sido a segunda vitória seguida do Fortaleza no torneio. O árbitro Bruno Arleu Araújo foi afastado pela entidade.

LANCE

Aos 21’ do 1º tempo, Pikachu, meia do Tricolor, foi puxado por Caetano, defensor do Goiás. O meia recebeu a bola de Moisés e avançou para a área. Ao tentar sair da marcação, sofreu falta do defensor do Goiás.

O VAR chegou a alertar o árbitro Bruno Araújo para revisar a imagem através do vídeo. No entanto, ele manteve a decisão e não marcou pênalti para o Fortaleza.

OFÍCIO

No dia seguinte ao duelo, 10 de junho, tanto o Fortaleza quanto a Federação Cearense de Futebol (FCF) oficiaram a Comissão de Arbitragem da CBF sobre o erro cometido por Bruno Araújo.

A resposta foi enviada ao clube e a FCF no último dia 11 de junho (sábado). A entidade que comanda o futebol nacional informou o recebimento da reclamação e destacou a consequência da decisão de Bruno Araújo. O documento é assinado por Wilson Luiz Seneme, presidente da CA.

Luiz Seneme Trecho da nota da Comissão de Arbitragem “No lance em questão, onde ocorreu a recomendação do árbitro assistente de vídeo (VAR) para que o árbitro fizesse uma revisão em decorrência de um empurrão na área penal, entendemos que houve impacto no atacante em virtude da ação de empurrar do defensor.”

Ainda no texto, a CBF resgata trecho do livro de regras para explicar melhor o contexto da situação faltosa:

“Segurar - A infração de segurar só ocorre quando o contato de um jogador com o corpo ou equipamentos de adversário impedir o adversário de se movimentar."

Legenda: Árbitro da partida foi afastado pela CBF. Foto: Kid Junior/SVM

ERRO DA ARBITRAGEM

A Comissão de Arbitragem reconheceu o erro. Em outro trecho do documento, ressalta concordar com a reclamação feita pelo Fortaleza. Além disso, informa que o juiz foi afastado e encaminhado para o Programa de Assistência ao Desempenho de Arbitragem (PADA), para aperfeiçoamento.

Luiz Seneme Trecho da nota da Comissão de Arbitragem A Comissão de Arbitragem está sensibilizada com o exposto, e compartilha do mesmo sentimento quando ocorrem equívocos de arbitragem. Registramos também que o árbitro envolvido será encaminhado para o recém-criado Programa de Assistência ao Desempenho de Arbitragem (PADA), onde poderemos avaliar o motivo da interpretação equivocada do árbitro. Após esse período de aperfeiçoamento, o árbitro poderá ser novamente utilizado em jogos da entidade.

A entidade ressalta ainda que a Comissão de Arbitragem trabalha “incansavelmente para dar aos clubes a melhor prestação de trabalho possível, corrigindo os erros e fortalecendo os acertos”.

No último domingo (12), Ceará e FCF enviaram nova reclamação sobre decisões dos árbitros Wagner do Nascimento Magalhães e Rodrigo Carvalhaes de Miranda (vídeo). Também no duelo contra o Goiás, o Vovô contesta dois lances: de um pênalti não marcado e da expulsão de Bruno Pacheco.

O Fortaleza volta a campo no a campo na quinta-feira (16), às 19 horas. O Leão enfrenta o Avaí na Ressacada.