Vojvoda lamenta Fortaleza ceder empate contra o Goiás e comenta: "Precisamos definir os jogos"

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Goiás no Castelão, na última quinta-feira (9), pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sofrendo um gol nos minutos finais da partida. E o técnico Juan Pablo Vojvoda, lamentou a igualdade e comentou que a equipe precisa definir as partidas para garantir o resultado.

"Fizemos um bom primeiro tempo, com domínio e posse de bola. Conseguimos um gol, e tivemos outras chances para marcar. No 2º tempo o nosso ritmo caiu, o Goiás adiantou suas linhas, e não conseguimos pressionar tanto. Mas ainda criamos chances para vencer, antes de sofrermos o gol nos minutos finais de partida. Precisamos matar o jogo quando estamos na frente. Nossos adversários criam menos chances e matam os jogos. Precisamos ter essa efetividade", disse o treinador.

Sem ansiedade

O treinador leonino não viu um Fortaleza ansioso em busca do resultado, e sim uma equipe que não conseguiu repetir o nível do 1º tempo.

"Não vejo uma equipe ansiosa. Nós jogamos um bom primeiro tempo, com posse de bola e pressionando em busca do gol. Conseguimos. No 2º tempo tentamos e os jogadores estão tentando, buscando o gol. Perdemos algumas oportunidades e sofremos um gol. Não podemos sofrer gols assim no fim dos jogos, nos custam pontos importantes".

Ainda sem vencer em casa na competição - são 6 jogos no Castelão, com 3 empates e 3 derrotas - Vojvoda afirmou que a equipe precisa achar soluções para enfrentar adversários mais fechados.

"Acredito que precisaremos achar soluções para estes jogos. Foi assim contra o São Paulo, Fluminense, e agora Goiás. O adversário utilizar a estratégia adequada para ele nos jogos e nós precisamos achar a nossa".

Mentalidade

Por fim, o treinador argentino acredita em uma reação do Fortaleza. O clube tem 6 pontos, e está cinco de deixar a zona de rebaixamento.

"Sairemos desta situação incômoda com dedicação e trabalho. Temos que manter a mentalidade forte para isso e acredito que escalaremos posições na tabela, saindo desta situação. Vamos conseguir vitórias e tirar o Fortaleza desta situação".