Análise: Fortaleza recua demais no 2º tempo e amarga empate com Goiás no Castelão

O Fortaleza já tinha tirado o peso de não ter vencido na Série A ao bater categoricamente o Flamengo no Maracanã. A espetacular vitória, em tese, deveria servir para que a equipe jogasse mais solta contra o Goiás no Castelão e voltasse a ser aquele time que a torcida conhece.

No primeiro tempo até teve momentos assim, de domínio e pressão absoluta ao adversário, mas faltou manter o ímpeto no 2º tempo. Inexplicavelmente a equipe de Vojvoda recuou demais do 2º tempo, e com mais posse de bola, o Goiás chegou ao empate na reta final do jogo.

Gol cedo

Com o quinteto de frente descansado - Lucas Lima, Crispim, Pikachu, Moisés e Romero - o Fortaleza rapidamente dominou o 1º tempo e com grande volume de jogo, encurralou o Goiás. O gol não demorou a sair, com Pikachu marcando em grande jogada de Romero.

Legenda: Pikachu marcou o gol do Leão em bela jogada, ainda no 1º tempo Foto: THIAGO GADELHA

O Leão ainda perderia outras chances com Lucas Lima finalizando raspando a trave e Landázuri para defesa de Tadeu. Foi um 1º tempo bom do Fortaleza e um prenúncio de um domínio ainda maior, já que o retrancado Goiás, que nada fez na 1º etapa, teria que sair para o jogo.

Mas não foi isso que aconteceu. O Tricolor de Aço caiu de rendimento e viu o adversário, outrora inofensivo, sair mais para o jogo, ao abrir mão dos 3 zagueiros.

As entradas de Robson e Zè Welison não melhoraram a equipe leonina, que passou a ser dominada.

Fellipe Bastos já tinha exigido boa defesa de Marcelo Boeck e Pedro dava trabalho para a defesa tricolor.

Até que aos 40 minutos, o time goiano empatou, em belo gol de Pedro Raul, castigando o recuo tricolor.

Lição

O empate é frustrante, já que se esperava um Fortaleza intenso por mais tempo, após praticamente todos os titulares serem poupados diante do Flamengo no Maraca no último domingo.

A atuação foi boa apenas no 1º tempo e é preciso entender que recuo ou diminuição de intensidade podem ser fatais na Série A. Ainda que o Goiás não seja um dos melhores times da competição, sabe jogar fora de casa - como mostrou diante do Botafogo na segunda-feira - e o Fortaleza deveria ter aproveitado os espaços que o time esmeraldino deu ao sair para o jogo.

Como não aconteceu, é entender o motivo da queda de rendimento, se for questão física ou mesmo relaxamento por ter saído na frente. O campeonato é longo, e a luta para deixar a incômoda zona de rebaixamento é árdua. O Fortaleza tem time para saír de lá e terminar a Série A de forma segura, mas a cota de vacilos já era pra ter sido gasta. É pensar no Athletico/PR.