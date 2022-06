Pikachu e outros três jogadores desfalcam o Fortaleza diante do Avaí na próxima rodada

O Fortaleza segue em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. Para o próximo duelo, contra o Avaí, o Tricolor do Pici terá mais um desfalque importante: Yago Pikachu. O meia está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Pikachu recebeu a punição após falta em Pedrinho, durante jogo com o Athletico-PR, no último domingo. As equipes ficaram no empate sem gols. O jogador é o artilheiro da equipe na competição. Ele marcou três dos sete gols feitos pela equipe de Vojvoda.

Além dele, seguem ausentes Tinga e Depietri, que estão no Departamento Médico. Matheus Vargas continua em transição. Estão pendurados: Juninho Capixaba, Felipe e Robson. O elenco se reapresenta às 17 horas desta segunda-feira (13) no Centro de Excelência Alcides Santos.

O Leão encara o Avaí nesta quinta-feira (16), às 19 horas (de Brasília). O duelo será na Ressacada, em Florianópolis (SC). O Diário do Nordeste e a Verdinha transmitem o jogo ao vivo.