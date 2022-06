Sem vencer no Castelão, Vojvoda critica gramado e diz que equipe "jogou com inteligência"

O Fortaleza ficou no empate sem gols com o Athletico-PR e segue em situação difícil no Campeonato Brasileiro. A equipe ainda não venceu em casa e permanece na lanterna da competição. Em coletiva de imprensa neste domingo (12), o técnico Juan Pablo Vojvoda afirmou que a equipe é ambiciosa e merecia mais. Além disso, criticou duramente o gramado da Arena Castelão.

“Você assistiu todas as partidas do Fortaleza? Há partidas em que o Fortaleza merece mais do que tem recebido. Isso é realidade. Hoje o Fortaleza mereceu mais que um ponto ou não? Melhorou defensivamente, a produção ofensiva foi boa... O time jogou com inteligência, trocou sistema e não teve nenhum problema. Criou situações de gol. O adversário não criou problemas pra gente. Vou continuar trabalhando e sempre digo o mesmo porque temos que melhorar a finalização da última bola. Isso vai mudar e vamos sair dessa situação”, avaliou o técnico.

O duelo contra o Athletico-PR foi o primeiro em que o time não sofreu gol no Brasileirão. O técnico ressalta a evolução da equipe e pede apoio.

“Eu que vejo debaixo, de muito perto dos jogadores, minha análise, hoje, o time fez um grande jogo. E a gente tem que estar orgulhoso do jogo e apoiar. Necessitamos do apoio de todos. Isso é como uma família nos momentos bons e ruins. E eu acredito em cada um que tenho ao meu lado”, disse.

O gramado da Arena Castelão tem sido alvo de reclamações de todos os times, locais e de fora, que atuam no espaço. Perguntado como o grupo vai lidar com o problema, Vojvoda é taxativo.

“Não está bom. Nunca falo de desculpa de campo, arbitragem… Quero focar no que tenho que focar e no que posso trocar. Eu posso trocar o campo? Não posso trocar o campo. Posso trocar jogadores, sistema, metodologia de trabalho... Um campo bom, com o time que tem o Fortaleza, com uma proposta de jogo do Fortaleza, nos favorecia. O time tem boa circulação de bola. E se não tem um bom campo às vezes complica. Mas também tenho que dizer que no Castelão cabem 60 mil pessoas. Fortaleza tem muitos sócios torcedores e também tenho que respeitar isso, que toda a gente tenha a possibilidade de ver seu time”, lembrou o treinador.

Perguntado se a ansiedade para fazer gol tem atrapalhado o time durante os jogos, Vojvoda nega. Ele explica que a equipe não usou muitas bolas longas, diferente do confronto anterior.

“Hoje teve paciência de circulação. Isso é opinião. Você fala de ansiedade, eu posso falar de ambição. Logicamente, necessitamos fazer gol, ganhar, estamos numa situação que não é boa. Mas o time teve inteligência para jogar essa partida de hoje. Na partida passada, jogamos bem o 1º tempo e digo jogamos ruim no segundo. Hoje, acho que o Fortaleza propôs uma forma de jogar que ficou muito clara. Nao sei quantas finalizações… Acho que foram mais de 20. O adversário teve seis, sete... Isso já indica o que aconteceu no jogo. Ansiedade, ambição.. Em algum momento aparece a ansiedade... Em campo do Palmeiras, do Flamengo... Todo mundo quer ganhar o jogo”, explicou.

Um dos principais atletas da equipe, Tinga vai desfalcar a equipe por cerca de dois meses. Em recuperação, o treinador argentino fala da ausência

“Ele é um jogador importante dentro do elenco do dia a dia, é nosso capitão. Hoje jogou Landázuri.. E os sistemas podem substituir jogadores que o time não pode contar com ele. Nós entendemos o torcedor, a ansiedade também está do lado do torcedor. (Landázuri) É um bom jogador, hoje jogou de lateral direito e ao meu entender fez uma boa partida”, concluiu.

