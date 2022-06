Torcida do Fortaleza protesta na Arena Castelão após empate com Athletico-PR

Torcedores do Fortaleza protestaram na Arena Castelão, neste domingo (12), após o empate sem gols com o Athletico-PR pela 11ª rodada da Série A de 2022. O grupo se posicionou na saída dos jogadores no estacionamento do estádio e fez cobranças por melhor desempenho no Brasileirão.

Líderes do elenco, como o zagueiro Titi e o goleiro Marcelo Boeck conversaram com a torcida. A equipe somou apenas sete de 33 pontos disputados, amargando a 20ª posição na classificação após 11 jogos.

Em casa, o Leão ainda não venceu na competição. Até agora foram sete jogos, com quatro empates (Athletico-PR, Juventude, Goiás e São Paulo) e três derrotas (Ceará, Cuiabá e Fluminense) na atual temporada.

Desempenho do Fortaleza no Brasileirão de 2022

Posição: 20º Jogos: 11 Pontuação: 7 Aproveitamento: 21,2% Vitórias: 1 Empates: 4 Derrotas: 6 Gols marcados: 7 Gols sofridos: 13