Fortaleza encaminha empréstimo de Renato Kayzer ao Criciúma

O atacante Renato Kayzer será emprestado novamente. O destino será o Criciúma. O Diário do Nordeste apurou que a negociação entre as partes deve acontecer por empréstimo de um ano. A informação havia sido divulgada primeiramente pelo youtuber Junior Pimps.

O atleta de 27 anos já havia sido emprestado na última temporada para a equipe do América-MG, onde disputou apenas três jogos pelo Coelho e não marcou nenhum gol.

Kayzer chegou ao Fortaleza em 2022 e disputou 23 partidas pelo clube, onde marcou três gols e distribuiu duas assistências. O último jogo disputado com a camisa tricolor ocorreu no dia 12 de junho de 2022, contra o Athletico-PR, pela Série A do mesmo ano.

Depois, foi emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul. No time coreano, sofreu uma lesão grave, rompendo o tendão de aquiles e ficando dez meses fora de campo. Quando voltou ao Brasil para tratamento cirúrgico. Recuperado, o atleta foi emprestado ao time mineiro.

Kayzer vai disputar a divisão de elite do futebol brasileiro, uma vez que o Criciúma terminou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 em terceiro lugar, garantindo o seu acesso para a primeirona.