Fortaleza empresta Machuca ao Vélez com obrigação de compra; veja detalhes

O Fortaleza acertou o empréstimo do atacante argentino Imanol Machuca ao Vélez Sarsfield, da Argentina. O contrato será de um ano e prevê obrigação de compra ao fim do período caso o jogador atinja metas previamente estabelecidas.

As informações foram publicadas pelo jornalista César Luis Merlo e confirmadas pelo Diário do Nordeste. Machuca foi liberado na última segunda-feira (26) para voltar a atuar, depois de cumprir pena por falsificação de documentos para atuar pela seleção da Malásia.

Depois de ser liberado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), o contrato de Machuca com o Fortaleza voltou a ficar ativo, com vínculo até 31 de dezembro de 2027. Agora, o Leão está acertando a saída do atacante para o Vélez Sarsfield.

Legenda: Machuca com a camisa do Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha / SVM

O curioso é que, no momento da punição, Machuca já estava emprestado ao Vélez, mas teve que retornar ao Fortaleza e ter seu contrato suspenso por conta da situação. Agora, ele retornará mais uma vez ao time argentino, estando liberado para jogar.

Na primeira vez que Machuca foi emprestado ao Vélez, antes da punição, o Fortaleza recebeu cerca de R$ 1,3 milhões em um acordo que tinha opção de compra de 50% dos direitos econômicos por cerca de R$ 13 milhões. Para o novo empréstimo, não há confirmação dos valores.

Machuca tem 26 anos e chegou ao Fortaleza em 2023. Com a camisa tricolor, ele somou 65 partidas, seis gols e cinco assistências. Em 2025, ele somou 25 jogos, um gol e uma assistência com a camisa do Vélez Sarsfield.